Антимигрантские рейды в США

Обещанные Дональдом Трампом масштабные рейды против нелегальных мигрантов пройдут в США в воскресенье. Об этом сообщает The New York Times.

Аресту и последующей депортации подележат 2000 семей; операция пройдёт в десяти крупных городах страны, уточняет газета.

Решение американских властей вызвало возмущение правозащитников.

"Мы собрались здесь сегодня, потому что администрация Трампа снова угрожает нашим сообществам. Мы готовы противостоять, защищать друг друга и наши общины", - говорит Мони Руис-Веласко, представительница НКО PASO_._

Активисты напомнили: жильцы вправе не впускать в дом сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции без наличия специального постановления.

"Когда они придут к вам, помните, что они не имеют права войти в ваш дом без ордера. Если его нет, не открывай двери", - заверила Рут Лопез-Маккарти, представительница НКО National Immigrant Justice Centre.

Инициативу осудили и в политических кругах. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала планируемую операцию "бессердечной" и призвала администрацию президента отказаться от своих планов.

"Каждый человек в Америке имеет права. Семьи должны быть едины. Они состоят из людей, которые трудятся, из членов наших общин. Это часть нашей страны. Эти жестокие меры принесут лишь мучения детям. Семьи будут разлучены", - заявила она.

В свою очередь, чиновники утверждают, что члены семей будут содержаться вместе, в специальных центрах в Техасе и Пенсильвании.

О подготовке операции по выдворению из США "миллионов людей, не имеющих законных оснований нахождения в стране", Дональд Трамп ещё предупреждал в конце июня.

Аналитики полагают, что таким образом хозяин Белого дома пытается оказать давление на Конгресс в вопросе укрепления безопасности на границе с Мексикой и в то же время заручиться поддержкой отдельных категорий избирателей в преддверии президентских выборов 2020 года.