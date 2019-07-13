"Чёрные жилеты" в Пантеоне

37 человек задержаны в ходе акции протеста мигрантов в Пантеоне в центре Парижа. Около семисот демонстрантов, называющих себя «черными жилетами», заняли одно из важнейших для Франции зданий, требуя признать их статус в Пятой республике:

«Мы хотим такие же права, как французы. Мы хотим, чтобы у всех были документы. Мы хотим встречи с премьер-министром. Он говорит, что не получал нашего письма — но он получил его. А если нет, — он видел нас, он может посмотреть на нас, пусть приходит, пусть приходит!» — говорил один из активистов.

В открытом письме от имени «черных жилетов» сказано, что они обращаются к премьер-министру, потому что больше не видит смысла в общении с МВД и префектурами департаментов. Пока активисты блокировали Пантеон, на улице собрались десятки их сторонников.

Как сообщает Франс-Пресс, из здания протестующих постепенно вывели через черный ход, а для разгона демонстрантов на улице применяли, в частности, слезоточивый газ. Премьер-министр Эдуар Филипп, в свою очередь, призвал с уважением относиться и к законам о праве на пребывание, и к памятникам Франции.