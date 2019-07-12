"Триумф" для Турции

Первая партия элементов российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" прибыла на авиабазу Мюртед в Анкаре. Об этом сообщило в пятницу Министерство обороны Турции. В Москве также подтвердили начало поставок ЗРС в соответствии c договоренностями, достигнутыми между президентами двух стран.

Приобретение Турцией новейшей российской системы ПВО вызвало недовольство её партнёров по НАТО. Активные попытки помешать покупке предпринимал Вашингтон, усматривая опасность в сближении Анкары c Москвой и предлагая взамен свои комплексы "Пэтриот".

Но аналитики считают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошёл на такой шаг, чтобы достичь большей независимости.

"Приобретение С-400 создает Турции проблему с США и некоторыми другими странами. Из-за этого мы можем наблюдать некоторый геополитический сдвиг уже сейчас", - говорит аналитик Абдулла Агар, сам бывший военный.

Последствия такого шага не заставили себя долго ждать: США отложили продажу Турции своих истребителей-бомбардировщиков F-35, выразив опасения в том, что Россия сможет получить представление о сверхсекретной технологии невидимости самолета.

В рамках заключённого контракта Россия должна поставит Турции 4 дивизиона за 2,5 млрд долларов. Часть этой суммы заказчик оплатит сам, часть - за счет российского кредита. Но если против Анкары будут введены санкции, они самым негативным образом отразятся на турецкой экономике, как уже случилось в прошлом году.

Эрдогану это стоило мэрии Стамбула - в июне его партия проиграла на выборах градоначальника самого крупного мегаполиса страны. А экономисты предрекают турецкому президенту новые поражения.

"Если учесть, что рост экономики считался одним из наиболее весомых успехов Эрдогана, то наметившиеся трудности в этой области, которые начались после выборов в прошлом году, станут большой проблемой для будущих политических шагов Эрдогана", - говорит экономист Угур Демир.

В прошлом году США повысили тарифы на импорт турецкого металла и ввели санкции в отношении двух турецких чиновников. Турецкая лира тогда сильно упала в цене.