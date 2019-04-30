Трамп-Эрдоган: спор об С-400

Переговоры о закупке Анкарой российских С-400 сдвинулись с мёртвой точки.

В телефонном разговоре Дональд Трамп и Реджеп Таийп Эрдоган обсудили предложение турецкого лидера создать рабочую группу, которая займётся вопросом поставки зенитно-ракетных комплексов из России.

США были категорически против этой инициативы, утверждая, что размещение вооружений РФ на территории Турции противоречит стандартам НАТО, и даже грозили санкциями. Пентагон опасался, что российские системы ПВО научатся распознавать новейшие американские истребители-бомбардировщики F-35.

Вашингтон предупреждал, что запретит Анкаре участвовать в разработке самолётов-невидимок и в дальнейшем их приобретать. Но Эрдоган оставался непреклонен.

Котракт на покупку ЗРК на сумму почти 2,5 миллиарда долларов Анкара и Москва заключили ещё в 2017-ом. Компелексы С-400 «Триумф» могут появиться на вооружении турецкой армии уже в июле текущего года.