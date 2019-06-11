Поставки С-400 в Турцию: все идет по плану

Поставки Турции российских зенитных ракетных систем С-400 запланированы на июль. Все соответствующие договоренности между Москвой и Анкарой исполняются в срок. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее Вашингтон предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей F-35. Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100.

В минувший понедельник Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая содержит призыв к Анкаре отменить покупку российских С-400, и к вашингтонской администрации применить санкции в отношении Турции. Американские законодатели осудили сделку, полагая, что она "ставит под угрозу целостность американо-турецкого союза и подрывает НАТО".

В МИД Турции отметили, что резолюция является ударом по доверию между Анкарой и Вашингтоном.