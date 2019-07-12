ВИДЕО | В Финляндии прошел ЧМ по вязанию под хэви-метал

Что общего у тяжелого рока и вязаных шарфиков? Чемпионат мира по вязанию под хэви-метал в Финляндии!

В финском городе Йоэнсуу впервые собрались музыканты из Латвии, Швеции, Японии, России, Великобритании, Дании, США и Финляндии, чтобы посоревноваться в мастерском владении спицами под дробь барабанных палочек.

Всего в чемпионате приняли участие 12 команд. Победителем оказалась команда из Японии.

Полная трансляция фестиваля.

Финляндия славится своей любовью как к хэви-металу, так и к вязанию. На 100 тыс. человек здесь приходится примерно 53 музыканта этого жанра.