Париж увековечил память Дэвида Боуи

By Euronews

В 13-ом округе Парижа официально открыта улица, названная в честь британского музыканта Дэвида Боуи.

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В Париже появилась улица, названная в честь Дэвида Боуи, легендарного британского музыканта, композитора и продюсера. Она находится около вокзала Аустерлиц на юго-востоке французской столицы.

Улицу официально открыли в день рождения Боуи. Восьмого января ему бы исполнилось 77 лет.

Жером Куме, мэр 13 округа Парижа:"Он любил Париж, ему очень нравился этот город. Он регулярно приезжал и часто здесь выступал. Это первое место за пределами англоязычного мира, где он дал концерт. Я узнал, что мы первые в мире, и я рад".

Джефф МакКормак, друг детства Боуи:"Это замечательное событие. Я думаю, что Париж очень много значил для Дэвида. Мы здорово проводили здесь время, что делает его еще более особенным".

Джордж Андервуд, друг детства Дэвида Боуи:"В случае с Дэвидом никогда нельзя было что-то предугадать. Никогда не угадаешь, чего он хочет. Я думаю, это ему бы понравилось. Почему нет? Это большая честь".

Дэвид Боуи, признанный одним из величайших исполнителей рок-музыки всех времен, скончался от рака десятого января 2016 года.