Видео. Брайан Мэй, Тони Айомми и Джимми Пейдж: "супергруппа" на открытии Gibson Garage

Живые легенды рока - Джимми Пейдж (Led Zeppelin), Тони Айомми (Black Sabbath) и сэр Брайан Мэй (Queen) приняли участие в торжественном открытии магазина Gibson Garage в Лондоне.

Автор-исполнитель Джеймс Бэй исполнил одну из своих песен на площадке флагманского магазина в честь открытия.

Магазин лендарной марки электрогитар Gibson откроет свои двери для публики в субботу (24 февраля), и посетителей ждёт гораздо больше, чем просто магазин.

"В любой день у нас будут выступать артисты, которые будут проводить мастер-классы, встречи, устраивать вечеринки для слушателей, живые выступления на нашей площадке", - объясняет директор по маркетингу Gibson Бет Хайдт. "Здесь вы сможете соприкоснуться со всей гаммой музыкальной культуры. Это не только лучший гитарный магазин, но и лучший музыкальный магазин".