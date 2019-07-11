Халкидики: смертоносный шторм

Греция приходит в себя после смертоносного шторма на полуострове Халкидики. Семь человек погибли, около ста ранены.

"Я приезжаю сюда последние сорок лет. Но подобное вижу впервые", - рассказывает турист.

Большинство жертв стихии - туристы. На женщину из Румынии и ее сына обрушилась крыша ресторана. Мощный ветер перевернул фургон пожилой пары из Чехии. Среди погибших есть и россияне: на мужчину и его двухлетнего сына упало дерево.

На утро спасатели обнаружили тело местного рыбака. Накануне он вышел в море, но так и не вернулся.

"Когда начался шторм, мой сын был на улице. К счастью, он успел забежать домой. Дом сильно пострадал. Град бил по окнам всю ночь"

У нас ничего не осталось. Нет электричества, генераторы не работают, у нас нет воды местный житель

Выбитые стекла, сорванные крыши, затопленные здания.

Мы даже пытались спрятаться в шкафах. Мы сами укрылись в магазине и укрыли людей, которые были на улице. Кругом царил хаос. Все бежали в панике. житель полуострова

Новоизбранный греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что уже в ближайшее время жители полуострова получат компенсации.

"После шторма власти объявили на полуострове режим чрезвычайной ситуации. Спасатели разгребают завалы и пытаются восстановить электричество в пострадавших районах", - передает Апостолос Стаикос, Euronews.