Халкидики: смертоносный шторм

Греция приходит в себя после смертоносного шторма на полуострове Халкидики. Семь человек погибли, около ста ранены.
"Я приезжаю сюда последние сорок лет. Но подобное вижу впервые", - рассказывает турист.
Большинство жертв стихии - туристы. На женщину из Румынии и ее сына обрушилась крыша ресторана. Мощный ветер перевернул фургон пожилой пары из Чехии. Среди погибших есть и россияне: на мужчину и его двухлетнего сына упало дерево.
На утро спасатели обнаружили тело местного рыбака. Накануне он вышел в море, но так и не вернулся.
"Когда начался шторм, мой сын был на улице. К счастью, он успел забежать домой. Дом сильно пострадал. Град бил по окнам всю ночь"
Выбитые стекла, сорванные крыши, затопленные здания.
Новоизбранный греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что уже в ближайшее время жители полуострова получат компенсации.
"После шторма власти объявили на полуострове режим чрезвычайной ситуации. Спасатели разгребают завалы и пытаются восстановить электричество в пострадавших районах", - передает Апостолос Стаикос, Euronews.