Двое россиян погибли во время шторма в Греции

По меньшей мере шесть человек погибли во время сильного шторма, который обрушился на северную часть Греции. Среди них – двое россиян, мужчина и его маленький сын. Возле отеля на них упало дерево.

Жертвами шторма стали также двое граждан Чехии. Мощный ветер снес трейлер, в котором они жили. Еще двое погибших – гражданка Румынии и ее восьмилетний сын. На них упала крыша одного из ресторанов. Около ста человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Вечером на полуостров Халкидики – популярный греческий курорт - обрушились сильные дожди и град. Повреждены здания и линии коммуникаций. Ветер сносил деревья, переворачивал машины и срывал крыши домов. Многие здания оказались затоплены. По словам очевидцев, шторм продолжался около 20 минут.

Νεα Καλλικράτεια πριν 15 λεπτα Publiée par Chris Paras sur Mercredi 10 juillet 2019

Власти ввели режим чрезвычайного положения. На месте работают более 100 спасателей. Греческие метеорологи говорят, что такая погода крайне нетипична для этого времени года. Глава управления по защите граждан в Северной Греции заявил, что такого шторма в регионе не было никогда.