Дело Венсана Ламбера закрыто — так заявил его племянник Франсуа, один из тех, кто выступал за прекращение медицинской помощи.

Уход из жизни, по словам врачей, был проведен максимально мягко: одновременно с отключением аппаратов жизнеобеспечения Венсану постепенно вводили седативные препараты для погружения во всё более глубокий сон. При этом процесс растянулся на несколько дней.

Франсуа Ламбер, племянник Венсана

«Именно этого мы ждали многие годы, все эти годы мы к этому готовились. Восторжествовал в какой-то мере здравый смысл. Венсан находился в вегетативном состоянии. Он сам точно не хотел бы так жить. Из уважения к нему было необходимо остановить всё это. Теперь всё в прошлом. Ему позволили уйти в наилучших условиях из возможных и, я надеюсь, он покоится с миром».

С уходом из жизни 42-летнего француза прекратятся и судебные тяжбы в большой семье. По словам Франсуа, обе партии лишь желали Венсану добра, хотя в чём оно состоит, они понимали по-разному.

Франсуа Ламбер, племянник Венсана:

«Всё уже кончилось, теперь ничего не вернуть. Но не нужно делать из этого трагедию. Дело не в смерти Венсана, не в том что прекратили поддерживать его жизнь, не в многолетних судебных спорах о вопросе опеки — ведь дело пытались представить как внутрисемейный конфликт. Нет, конфликта не было, мы все хорошо понимали позиции друг друга. Всё это сделано лишь из уважения к Венсану».

По данным французских СМИ, около 1700 человек в стране находятся в схожем состоянии. Прямая эвтаназия в стране запрещена, но с 2015 года врач прекратить оказание помощи пациенту, если доказано, что его состояние уже не улучшится.

Аннелиз Боржес, Euronews:

«Венсан Ламбер невольно стал символом дебатов о прекращении жизни и пассивной эвтаназии. Его жизнь закончилась сегодня утром в Реймсе в 8:24 утра. Но французскому обществу ещё предстоит осознать последствия принятого решения».