Смерть французского пациента

Скончался Венсан Ламбер, 42-летний француз, который в течение одиннадцати лет находился в коме. 20 мая врачи университетской клиники Реймса начали отключение пациента от системы искусственного питания, но родители Венсана в срочном порядке обратились в Апелляционный суд Парижа, который приостановил процесс, опираясь на решение Комитета ООН по правам инвалидов.

28 июня Кассационнный суд подтвердил законность решения врачей Реймса, и Венсан был снова отключен от системы 3 июля. Для облегчения его страданий использовались седативные препараты.

Венсан впал в так называемое "хроническое вегетативное состояние" после серьезной автомобильной аварии в 2008 году и с тех пор находится в "минимальном сознании", исключающем надежду на улучшение.

Решение врачей Реймса вызвало неоднозначную реакцию в обществе: в социальных сетях и СМИ многие выступают против того, что "инвалида морят голодом и жаждой на глазах равнодушного общества и властей, навязывающих эвтаназию