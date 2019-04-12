На фоне стартовавшей избирательной кампании одним из самых громких событий в Испании стал арест пенсионера, который помог умереть своей тяжелобольной жене. Эвтаназия в королевстве запрещена; по данным опросов, большинство испанцев за легализацию, но политики не могут прийти к консенсусу.

Анхель Эрнандес:

«Мы ждали полчаса. Она лежала совсем тихо. У меня были два стакана: с водой и с веществом. Я её спросил, хочет ли она этого? И тогда я отставил воду, взял второй стакан и дал ей. Ещё я закапал ей глазные капли — она говорила, что плачет. Я погладил её и попрощался. Я оставался здесь с ней пару часов. Потом начал звонить по телефонам».

Анхель записал на видео момент, как он даёт жене яд: как доказательство её отчаянного состояния — и как доказательство правды, неудобной для очень многих.

Анхель Эрнандес:

«Кто-то когда-то сказал, что „Если оно не записано — то его и не существует“. Тут то же самое: если нет съёмок, нет кадров — то этого как будто и вовсе нет. Именно это помогает противникам эвтаназии полностью игнорировать ситуацию. Но это происходит, такое случается постоянно, и в Испании, и по всему миру».

В Испании эвтаназия незаконна, и Анхелю грозит реальный тюремный срок — хоть пока его и отпустили из-под ареста. Мужчина говорит, что согласен на всё — кроме замалчивания:

Анхель Эрнандес:

«Я знал, что мне грозит срок. И я пошёл на это. Меня беспокоят не годы в тюрьме (сколько бы мне ни дали), а то, что меня изобразят гендерным насильником. Это ведь ещё один способ уйти от темы — назвать это гендерным насилием. Может, мы всё же будет говорить о настоящей проблеме — об эвтаназии?»

Рассеянный склероз Марии диагностировали, когда её был 31 год. С тех пор её муж не отходил от неё. В последние годы женщина полностью зависела от посторонней помощи.

Анхель Эрнандес:

«Когда вам будет тяжело — вспоминайте обо мне, через что́ я прошёл».

Хайме Веласкес, Euronews:

«Арест Анхеля Эрнандеса возобновил в Испании дебаты об эвтаназии, вызвав бурю накануне выборов. Те, кого касается эта тема, получили теоретическую возможность дождаться закона, разрешающего им самим решать, как закончить жизнь. Окончательное решение — в руках депутатов, которые будут избраны 28 апреля».