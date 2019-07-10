Нью-Йорк приветствовал чемпионок

Жители Нью-Йорка вышли на улицу, чтобы приветствовать футболисток – участниц сборной, завоевавших победу на завершившемся во Франции кубке мира. В воскресенье в финальном матче чемпионата спортсменки обыграли своих соперниц из Нидерландов со счётом 2:0, после чего с триумфом вернулись домой. Особую известность приобрела капитан сборной Меган Рапино, поскольку забила несколько важных голов, а кроме того публично критиковала президента своей страны Дональда Трампа и заявила, что не придёт в Белый дом, если команду пригласят.

Рапино выступает также за равную оплату труда мужчинам и женщинам. В связи с этим вместе с остальными футболистками сборной она подала в суд на Федерацию футбола США, которую обвинила в дискриминации по половому признаку из-за того, что футболистки получают меньше, чем футболисты.