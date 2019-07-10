Посол Великобритании в США подает в отставку после скандала - заявление

Посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку на фоне разразившегося вокруг него скандала. Несколько дней назад СМИ опубликовали письма Дэррока, в которых посол называл Дональда Трампа "некомпетентным" и говорил, что карьера нынешнего американского президента может закончиться "позорно".

"С момента утечки официальных документов из посольства было много различных домыслов относительно моего поста и длительности моего пребывания в этой должности. Я хочу положить конец спекуляциям. В нынешней ситуации я не могу исполнять свои обязанности так, как мне бы того хотелось", - говорится в заявлении Дэррока.

После того, как телеграммы посла "просочились" в СМИ, глава Белого дома написал на своей странице в Twitter, что в США у Дэррока плохая репутация и что Соединенные Штаты "больше не будут иметь с ним дел".