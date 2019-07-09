Трамп послал британского посла

Скандал, который разразился после публикации конфиденциальных телеграмм британского посла в США, набирает новые обороты.

Американский президент отреагировал на оценки, поставленные ему и его администрации сэром Кимом Дэррочем в переписке с Лондоном.

Я очень критиковал то, как Британия и Мэй решали ситуацию с "брекситом", я советовал ей, как это должно было быть организовано, но она решила иначе. Я понятия не имею, кто этот посол, но мы точно больше не хотим с ним иметь дело.

Тем более, что у страны будет новый премьер. Лучшие воспоминания оставил мой визит и общение с королевой.

Высокопоставленный дипломат самого президента называл "злобным", ситуацию с тем, как ведут дела в Белом доме - "хаотичной", и квалифицировал экономические решения как "ставящие под угрозу систему мировой торговли". При этом он отмечал, что "Трамп может выиграть грядущие выборы".

Даунинг-стрит в ответ на случившееся заявил, что утечка вряд ли пошла на пользу двусторонним отношениям, и что посол пользуется полной поддержкой кабинета министров и премьера.

Глава британской дипломатии и непосредственный начальник сэра Кима Дэрроча Джереми Хант заявил, что он не исключает, что "утечка была спровоцирована действиями "враждебного государства" в результате хакерской атаки", и что МИД страны проводит всестороннюю проверку на этот счет.

По словам Ханта, в осложнении отношений между союзниками может быть заинтересована "третья сила", хотя он добавил, что пока никаких прочных свидетельств в пользу этой версии у него нет.