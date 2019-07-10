МИД Британии: "Трамп нас не уважает!"

Скандал с утечкой дипломатической корреспонденции, которую британский посол в США отправлял своему начальству, вышел на новый уровень. Слова Трампа о том, что США не хотят больше иметь дело с сэром Кимом Дэррочем, прокомментировал глава британского МИДа.

Обращаясь непосредственно к Трампу, Хант, заметив, что друзья говорят честно, подчеркнул - "Ремарки президента США свидетельствуют о неуважении к Британии и к премьер-министру. Ваши дипломаты", - продолжил Хант, - "точно также делятся с госсекретарем своими частными наблюдениями, как и наши послы. Союзники должны отзываться уважительно, когда они говорят публично друг о друге", - заключил британский министр иностранных дел.

Ему на помощь поспешили американские коллеги. На брифинге в Госдепе официальный представитель внешнеполитического ведомства США Морган Ортагус заявила следующее: "Ну слушайте, у нас действительно совершенно особые отношения с Соединенным Королевством, и так уже давно. Они шире отношений между политиками, они шире отношений между исполнительными властями, эти отношения выдержали проверку временем".

Публикация части конфиденциальных телеграмм вызвала реакцию на обоих берегах Атлантики, Хант еще в понедельник заявил, что его ведомство проводит расследование, и что он не исключает, что к утечкам корреспонденции может быть причастна "третья сила", но какая именно, министр не уточнил.