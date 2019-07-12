"Тур де Франс": Груневеген – победитель 7-го этапа

Голландский велогонщик Дилан Груневеген из команды Jumbo-Visma выиграл седьмой этап велогонки "Тур де Франс", проходящий по маршруту от Бельфора до Шалон-сюр-Сона.

Гонщик преодолел 230 км за 6 часов 2 минуты 44 секунды. Вторым пришел австралиец Калеб Юэн из команды Lotto -Soudal, а замкнул тройку словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe.

Желтая майка осталась у итальянца Джулио Чикконе из Trek – Segafredo, лидирующего в общем зачете.

Следующий этап протяженностью 200 км пройдет в субботу по маршруту Макон – Сент-Этьен.

Завершится многодневка 28 июля в Париже.