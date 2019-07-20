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Великобритания

Лондон: протесты против "брексита" и Джонсона

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 Андрей Позняков 
Лондон: протесты против "брексита" и Джонсона
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Reuters
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Противники «брексита» вышли в субботу на улицы Лондона на массовую акцию протеста против главного кандидата на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Бориса Джонсона. Демонстрация началась в Гайдпарке, откуда шествие сторонников про-европейских организаций направилось к зданию Парламента.

Это крупнейшая акция противников «брексита» в преддверии обновления кабинета министров. Организаторы заявляли о намерении вывести на центральные улицы британской столицы сотни тысяч протестующих.

Выход Великобритании из Евросоюза неоднократно откладывался из-за отказа британского парламента принять правительственные условия соглашения о «брексите» с Брюсселем. Сейчас формальный развод с ЕС намечен на 31 октября. Британская The Guardian писала, что с назначением нового премьер-министра Евросоюз готов будет дать Лондону очередную отсрочку.

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