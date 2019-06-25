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Германия

Германия ограничит экспорт оружия

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 Юрий Смирнов 
Германия ограничит экспорт оружия
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Правительство Германии намерено ужесточить правила экспорта оружия. Как сообщают немецкие СМИ, речь идёт о запрете экспорта стрелкового оружия и лёгкого вооружения в страны, не входящие в Евросоюз и НАТО и дополнительных мерах контроля при принятии решений об экспорте всех видов вооружения.

Введение таких ограничений было одним из предвыборных обещаний Социал-демократической партии Германии.

Согласно отчёту правительства ФРГ за 2017 г., основными приобретателями немецкого оружия были Саудовская Аравия, Индия и Израиль. А общая сумма проданного оружия оценивается в 15 млн евро. По другим данным, в военно-промышленном комплексе Германии заняты 135,7 тыс человек. Кроме того, косвенно к этому сектору экономики имеют отношение 273,4 тыс рабочих мест.