В Москве прошла акция в поддержку крымских татар

В Москве на Красной площади около двух десятков людей провели в среду акцию протеста против уголовного преследования крымских татар, ранее арестованных и осуждённых за принадлежность к исламистской организации «Хизб ут-Тахрир». В России она включена в список террористических, при этом собравшиеся заявляют, что арестованные – не террористы.

– Мы с Крыма приехали, нас там никто не слышит. Наших детей арестовывают, и вот мы пришли высказать своё мнение здесь, чтобы нас здесь услышали.

Полицией были задержаны семеро участников акции, прошедшей накануне рассмотрения жалобы на приговор одного из осуждённых по этому делу.

За последние три года российские правоохранители неоднократно задерживали в Крыму подозреваемых в принадлежности к «Хизб ут-Тахрир». У некоторых из них при обыске находили литературу экстремистского толка. В конце прошлого года суд приговорил четырёх участников одной из ячеек организации к тюремному заключению на срок от 9 до 17 лет, признав их виновными в подготовке государственного переворота.