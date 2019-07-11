Суд "сократил" сроки для крымских татар

В Москве Верховный суд смягчил приговоры четверым крымским татарам, осуждённым за участие в ячейке организации "Хизб ут-Тахрир", которая в России признана террористической. В декабре прошлого года их приговорили к срокам от 9 до 17 лет лишения свободы. В четверг суд снизил все сроки на три месяца.
По данным следствия, ячейка готовила насильственное свержение конституционного строя. Сами подсудимые отказывались давать показания и не признали вину. Дело они называют политическим.
У здания Верховного суда собрались около сотни сторонников осуждённых. Активисты приехали в том числе из Крыма. Ряд правозащитников называют подсудимых политзаключёнными.
Полиция задержала около 50 участников акции протеста.