Эрдоган помолился вместе с боснийцами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган присоединился к сотням боснийцев, отдавших дань памяти недавно опознанным останкам 33-х боснийских мусульман, ставших жертвами геноцида в Сребренице в 1995 году. Тела погибших доставили грузовиком из Сараево в Сребреницу. Катафалк, перевозивший останки, остановился перед зданием президиума. Там президент Эрдоган, а также боснийские граждане помолились за упокой душ погибших и оставили цветы. Похоронная церемония состоится в четверг 11 июля в 24-ю годовщину геноцида на мемориальном кладбище Поточари в Сараево.