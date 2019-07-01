Гонконг: протестующие покинули здание парламента

Полиция Гонконга применила в понедельник вечером слезоточивый газ, чтобы вынудить демонстрантов, занявших парламент, покинуть здание.

Ранее сотни протестующих, вооружённых кусками арматуры и вырванными с улиц дорожными знаками прорвались в здание, разбив стеклянные двери металлическими тележками. Они разрисовали стены граффити со своими лозунгами и вывесили в зале заседаний флаг, который использовался в те времена, когда города был британской колонией.

Остальные манифестанты забрасывали стражей порядка камнями, палками, яйцами и другими предметами. Полицейские утверждают, что против них применили каустическую соду. 13 стражей порядка были госпитализированы. Травмы получили и несколько демонстрантов.

В тот же день в Гонконге состоялся также уличный марш в поддержку демократии. По данным организаторов, в нём приняли участие более полумиллиона человек, по данным полиции - около 200 тысяч.

Акции были приурочены к 22-летней годовщине возвращения Гонконга под юрисдикцию КНР. Протесты в этот день проходят ежегодно, но сейчас они стали поводом в очередной раз потребовать и отмены закона об экстрадиции подозреваемых на материковую территорию Китая. Из-за массовых манифестаций, не прекращающихся с начала июня, власти его действие приостановили. Но протестующие настаивают на полной отмене закона и отставке главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

Утром группы протестующих а масках - в основном молодёжь - заблокировали три важных артерии в центре Гонконга с помощью барьеров, затруднив движение транспорта. Они пытались сорвать церемонию в честь 22-летней годовщины, но это им не удалось.