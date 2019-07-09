В центре Тбилиси прошли два митинга

Две акции протеста прошли в ночь на вторник в грузинской столице. Возле здания парламента собрались граждане, добивающиеся отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахарии. Активисты приходят сюда с этим требованием уже третью неделю – с тех пор, как 20 июня был разогнан митинг протеста, начавшийся в связи с нашумевшим участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

– Наше единственное требование – уход в отставку министра внутренних дел, потому что мы все знаем, что решения принимает Иванишвили, но выполняет их Гахария, его министр внутренних дел, – заявила правозащитница Тамара Черголеишвили. – И похоже, что правительство решило защитить своего министра с помощью путинских групп, радикальных групп, групп ненависти.

В то же время здесь собрались люди, несогласные с протестующими и потребовавшие прекращения этой акции, участников которой они назвали сторонниками и пропагандистами ЛГБТ-движения. Для предотвращения столкновений манифестантов, многие из которых проявляли агрессивность, митинги разделял кордон полиции.