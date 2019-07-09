Владимир Путин против санкций

Владимир Путин выступает против введения санкций в отношении Грузии. По словам российского президента, такой шаг сильно помешал бы восстановлению полноценных отношений между Москвой и Тбилиси.

«Антирусские, антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу», — отметил глава государства.

Ранее во вторник Госдума одобрила заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии и предложила ответить на них экономическими мерами. Решение было принято единогласно. Законодатели подчёркивают, что санкции стали бы предупреждением и для представителей других стран, проявляющих подобное отношение к России:

«Мы считаем, что те недопустимые во всех смыслах вещи, который творятся в последнее время в Грузии, должны получить адекватный ответ. Это даст очень простое правило: если вы к нам относитесь по свински — давайте называть вещи своими именами — ждите ответ», — заявил председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Спикер Думы Вячеслав Володин отметил, что депутаты поддерживают заявление президента о необходимости урегулирования, но их позиция — настаивать на необходимости ответных мер — не изменилась.

Среди возможностей санкций депутаты обсуждали запрет импорта в Россию грузинского вина и минеральной воды, а также заморозку денежных переводов из России в Грузию.

Грузинские политики приветствовали слова российского президента о нежелательности санкций. В МИДе подчеркнули, что и со своей стороны считают провокацией высказывания и действия, которые привели к ухудшению отношений.

По словам президента страны Саломе Зурабишвили, санкции сыграли бы на руку тем самым лицам, которых в России и называют экстремистами и радикалами.

Галина Полонская, Euronews:

«„Антироссийские провокации не должны остаться без ответа“ — согласились друг с другом депутаты разных фракций. Теперь слово за кабинетом министров, который собирается оперативно разработать конкретные предложения и представить их Владимиру Путину».