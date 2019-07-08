Зеленский предложил Путину встретиться в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству России с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции.

Накануне, Зеленский побывал на кораблях блока НАТО, которые участвуют в совместных с Украиной учениях Sea Breeze-2019 в Чёрном море. Учения проводятся с 1 по 12 июля, в них задействовано 3.000 военнослужащих из 19 стран. Зеленский выступил с речью:

«Наша общая цель – создать сильный украинский военный флот, с современными кораблями, вооружением и техникой, и на этом пути мы чувствуем серьёзную поддержку со стороны наших международных друзей и партнёров, которые стоят сегодня в одном строю с вами».

В тот же день украинский президент вместе с председателем Евросовета Дональдом Туском побывал в Донбассе – в районе разведения сил у Станицы Луганской. Политики встретились здесь с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и местными жителями и осмотрели разрушенный мост через реку Северский Донец.