Новое правительство Греции

Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назначил министров своего правительства.

Министром финансов страны стал Христос Стайкурас. Ему предстоит выполнять программу партии "Новая демократия" по оживлению греческой экономики.

Адонис Георгиадис займется проблемами развития и инвестиций в своем министерстве. Ему отведена одна из важнейших ролей в правительстве, так как новый кабинет ставит перед собой весьма амбициозные цели в плане роста экономики.

Главой Министерства иностранных дел назначен Никос Дендиас. Главным вопросом в его повестке станут отношения с Турцией, обострившиеся в связи с началом Анкарой буровых работ в экономической зоне Республики Кипр.

Пресс-секретарь "Новой демократии" София Закараки: 'Мы выполнили домашнюю работу в том, что касается основных обещаний, данных гражданам Греции. У нас было еще несколько обязательств, взятых вопреки предвыборной тактике прошлых лет. Мы намерены снизить имущественный налог, планируем сократить корпоративный налог, мы подсчитали расходы и без сомнений мы сделаем все, что в наших силах, чтобы удвоить показатели экономического роста'

С учетом того, что разница в полученных голосах между двумя партиями не так велика, многие аналитики полагают, что итог выборов в Греции это скорее поражение коалиции СИРИЗА нежели победа "Новой демократии".

Политолог Янник Константинидис полагает, что "многие граждане Греции отдали свои голоса за партию "Новая демократия", по всей видимости, лишь для того, чтобы проголосовать против коалиции СИРИЗА. Думаю, что "Новой демократии" будет дан более долгий период на раскачку, что им на руку, конечно".

В новом правительстве Греции 51 министр, из них лишь пять женщины.

Фэй Дулгери, корреспондент Euronews: "Как говорят аналитики, у греков появилось чувство возвращения к нормальной жизни после того, как страна вышла из программ экстренной экономической помощи. Сейчас они возлагают большие надежды на новое правительство. Они хотят оставить в прошлом эпоху мер жесткой экономии, перевернуть эту страницу. Они хотят видеть значительные изменения в лучшую сторону в своей повседневной жизни".