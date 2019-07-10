Приоритеты нового правительства Греции

Вступив в должность министра финансов Греции, Христос Стайкурас взял на себя сложную задачу: выполнить предвыборные обещания по сокращению налогов и смягчению мер жёсткой экономии, сохраняя при этом государственные финансы в порядке. Главный приоритет Стайкураса - переговоры с международными кредиторами о заключении соглашения по снижению первичного профицита бюджета. Брюссель ожидает от Афин нового экономического плана уже в сентябре, предупредив, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать Еврокомиссия.

«Я прошу всех сотрудников министерства оставить в стороне идеологию и партийные разногласия. Мы должны сделать всё возможное, чтобы вернуть нашей стране уверенность в себе, чтобы наша страна вновь могла играть достойную и авторитетную роль на европейской и мировой арене", - говорит Стайкурас.

Для достижения поставленных целей Греция остро нуждается в инвестициях. Человек, которому поручено это задание - Адонис Георгиадис. Министр экономического роста и инвестиций пообещал, что у сотрудников, работающих под его руководством, не будет праздников:

"Греческий народ вручил нам мандат на политические перемены. Мы должны оправдать это доверие. воплотить в жизнь планы премьер-министра по быстрому привлечению инвестиций и скорейшему изменению экономического климата, потому что наша цель - более высокие темпы роста".

Наш корреспондент Симела Тухитиду передаёт из Афин:

"В министерстве финансов Греции не теряют времени: команда, которая будет вести переговоры с международными кредиторами, уже сформирована и готовит дорожную карту для представления очередного отчёта о прогрессе Греции, открывая таким откроет образом путь к пересмотру будущей финансовой политики".