Смена власти в Греции

Консервативная оппозиционная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса победила на досрочных всеобщих выборах в Греции. Она набрала 39,8% голосов, получила абсолютное большинство мест в парламенте и может формировать правительство.

Мицотакис поблагодарил своих избирателей за оказанное доверие, выразив готовность приступить к выполнению предвыборных обещаний, в числе которых - снижение налогов, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций.

"Я буду премьер-министр всех греков, я буду упорно работать, чтобы убедить даже тех, кто не поддержал нас сегодня. Мы слишком малы, чтобы позволить себе раскол, нам ещё многое нужно сделать всем вместе", - сказал лидер "Новой демократии", призвав соотечественников объединить усилия, чтобы сделать Грецию вновь привлекательной для покидающей её из-за экономических проблем молодёжи.

"Завтра солнце будет светить ещё ярче над нашей страной!" - заявил Мицотакис.

Всего в новый греческий парламент прошли 6 партий. Правящая Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) проиграла, получив 31,6% голосов, На третьем месте - социалисты (8,3%), на четвёртом - коммунисты (5,3%), на пятом - ультраправая "Греческое решение" (3,8%), на шестом - "Мера 25" экс-министра финансов Яниса Варуфакиса (3,4 %). Другая ультраправая партия "Золотая заря" в парламент не прошла.

С учётом этих данных 300 мест в однопалатном греческом парламенте распределились следующим образом: 158 мандатов достаётся "Новой демократии", 86 - СИРИЗЕ, 22 - социалистам, 16 - коммунистам, 10 - ультраправым и 9 - партии "Мера-25".

Уходящий премьер-министр Алексис Ципрас позвонил своего сопернику и поздравил его с победой. Выступая с заявлением в пресс-центре выборов в афинском дворце Заппион он отметил, что СИРИЗА отдает страну в намного лучшем состоянии, чем получила ее, и пообещал уже в понедельник передать дела новому главе правительства:

"В демократии смена власти не является парадоксом или аномалией - напротив, это лучшее, что может предложить нам демократия, и я намерен с уважением выполнить волю народа", - сказал Ципрас. Он подчеркнул, что СИРИЗА будет "сильной на позиции главной оппозиционной партии", чтобы предотвратить попытки реваншизма с целью ликвидации социальных завоеваний, останется выразителем левых, демократических и прогрессивных сил. Уходящий премьер пообещал защищать достигнутые завоевания и слабые слои населения, а также активно работать, с тем, чтобы когда придёт срок, снова вернуться к управлению страной.