Греция: поздравления в Твиттере

Лидера партии "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса в Твиттере поздравили представители руководства Евросоюза и главы стран ЕС. По итогам выборов, партия получила большинство в парламенте. Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Мицотакиса "с чистой победой": "Вы знаете мое личное отношение к Греции и ее народу, на долю которого выпало столько испытаний в последние годы. Достоинство, стойкость и приверженность греков Европе вызывают уважение".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пишет, что "Великобритания всегда готова к развитию сотрудничества с Грецией в сфере безопасности, инвестиций и торговли".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу свое поздравление опубликовал на греческом языке и выразил уверенность, что дружба между двумя странами и взаимоотношения будут и далее укрепляться".

Свои поздравления в Твиттере также опубликовали депутат Европарламента Манфред Вебер и бывший премьер-министр Австрии Себастьян Курц.

Вебер написал, что после победы партии Мицотакиса "Греция вступает в новую эру".