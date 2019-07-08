Новое или хорошо забытое старое? На этот вопрос пытаются ответить на следующий день после досрочных выборов граждане Греции, анализируя победу консервативной "Новой демократии" над леворадикальной коалицией СИРИЗА.

Одни хотели бы видеть в итогах голосования смену власти, другие напоминают, что именно "Новая демократия" (тогда под руководством Антониса Самараса) начала проводить в стране политику жесткой экономии в обмен на два первых пакета международной финансовой помощи.

"Хочется надеяться на что-то новое, - говорит эта молодая жительница Афин. - Думаю, нам следует посмотреть, как будут разворачиваться события при "Новой демократии", точно так же, как было с СИРИЗОЙ господина Ципраса".

"Они уже находились у власти, и все кончилось полным раздраем, - считает этот мужчина. - Греки оказались на самом дне, а теперь они обещают спасти нас - курам на смех!"

Утешением для многих стало то, что ультраправая "Золотая заря" не набрала необходимых для прохождения в парламент 3 %. В предыдущей ассамблее у партии было 18 мест. С сентября 2013-го лидер "Золотой зари" и ряд депутатов находятся под следствием по делу о создании преступного сообщества и убийстве. Лидер нового большинства Кириакос Мицотакис назвал эти результаты "выдающимся завоеванием демократии".

"Позор, что такая партия могла заседать в парламенте, - говорит эта девушка. - Результаты воскресного голосования показывают, что Греция оправилась от иллюзий и больше не будет голосовать за подобные формирования".

"Судя по заголовкам греческой прессы, все прошедшие в парламент партии считают себя победителями, - передает из Афин корреспондент Euronews Клелия Аватагелу, - СИРИЗА потеряла не так уж много мест, а "Новая демократия" сможет создать правительство абсолютного большинства, чего в Греции не случалось с 2009 года. Греки же ждут скорого улучшения уровня жизни и позитивных экономических результатов".