Масштабные увольнения в Deutsche Bank

Deutsche Bank – крупнейшее финансовое учреждение Германии – сократит около 18 000 своих сотрудников по всему миру в ближайшие три года. Об этом было официально объявлено в понедельник, и в тот же день в лондонском отделении начались увольнения, которые могут коснуться здесь более 3000 человек. В ходе запланированной масштабной реструктуризации Deutsche Bank намерен отказаться от торговых операция с акциями сократит ряд операций с фиксированной доходностью.

– Для развития в этих четырёх областях нам придётся с чем-то расстаться, с тем, что не приносило достаточную прибыль, – отмечает генеральный директор организации Кристиан Зевинг. –Соответствующие решения мы приняли сегодня, и особенно это касается торговли акциями.

– Следует иметь в виду, что Deutsche Bank и рабочие места должны стать надёжными в будущем, – говорит председатель общего совета Deutsche Bank. – И если я иду сегодня на болезненную меру, болезненную в социальном плане, но обеспечивающую успех в будущем, то это весьма важный момент, и мы должны на это пойти.

В банке отмечают, что реструктуризация приведёт в этом году к убыткам. Здесь рассчитывают прийти к равновесию к 2020 году, признавая, «существенную неопределённость этого прогноза». В понедельник акции Deutsche Bank подешевели более чем на 5% в ходе торгов на франкфуртской бирже.

– Мы долго колебались, но теперь с этим покончено, и предпринимаются серьёзные шаги, чтобы задать банку совершенно новое направление, – говорит председатель ассоциации инвесторов Клаус Нилинг. – Нам следовало пойти этим путём ещё пять или шесть лет назад».

Генеральный директор организации Кристиан Зевинг заявил, что «по сути, заново создал Deutsche Bank», который последние пять лет терпел убытки.