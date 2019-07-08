«Хрустальный глобус» достался «отцу»

«Хрустальный глобус» кинофестиваля в Карловых Варах достался болгарско-греческой ленте «Отец». Режиссёрами выступили супруги — Петар Валханов и Кристина Грозева. Приз они получали тоже вместе.

Чёрная комедия, завоевавшая расположение жюри — история об овдовевшем болгарине, который уверен, что покойная жена звонит ему по телефону. Он обращается за помощью к медиуму, а сын тем временем пытается привести отца в чувство.

Валханов и Грозева вместе сняли уже три фильма, а на церемонию награждения пришли с дочерью.

Петар Валханов:

«Мы очень рады, что получили награду, это восторг, просто нет слов. 15 лет назад я делал первые шаги в мире кино, а теперь мы здесь все вместе, всей семьёй получаем награду».

В конкурсной секции «К востоку от запада» победил российский фильм: «Бык» — это 90-е глазами молодого режиссёра Бориса Акопова.

Специальный приз кинофестиваля жюри присуждает американской актрисе Патрише Кларксон — за выдающийся вклад в мировой кинематограф.

«Хрустальный глобус» американке вручил председатель жюри, чешский актёр и режиссёр Иржи Бартошка.

«Прекрасный вечер, прекрасная награда из рук прекрасного человека. Карловы Вары так запали мне в душу, что даже не хочется домой: пусть мне привезут мою собаку, и я тут останусь», — призналась актриса.