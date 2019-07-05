"Барашек Шон: Фермагеддон": в сети появился трейлер

Австралийская певица Кайли Миноуг и участники британской инди-рок-группы The Vaccines совместно записали композицию для санундтрека мультфильма "Барашек Шон: Фермагеддон". В новой ленте появляется очаровательная инопланетянка Лу-Ла с удивительными способностями, корабль которой падает на Землю возле фермы. Шон берется за миссию по поиску дома межгалактической гостьи.

Несколько дней назад Кайли Миноуг и The Vaccines выступили на музыкальном фестивале в британском Гластонбери. А позднее было объявлено об их сотрудничестве. Тем временем в сети появился трейлер грядущего анимационного фильма. "Фермагеддон" - сиквел полнометражного "Барашка Шона", который вышел в 2015 году. Мировая премьера состоится осенью нынешнего года.