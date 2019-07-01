"Хрустальный глобус" для Джулианны Мур. На 54-м кинофестивале в Карловых Варах осконороносной актрисе вручили почетную награду за выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа. В Чехии она представила зрителям свою новую работу: картина "После свадьбы", снятая ее мужем режиссером Бартом Фрейндлихом, открыла фестиваль.
Картина рассказывает историю управляющей в индийском детском доме. Изабель едет в США в надежде на помощь успешной бизнес-леди, чья дочь собирается замуж. Здесь ее внезапно настигают призраки прошлого.
В России премьера фильма состоится 26 сентября.