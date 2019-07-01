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кино

"Хрустальный глобус" для Джулианны Мур

"Хрустальный глобус" для Джулианны Мур
 Мария Горковская 
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"Хрустальный глобус" для Джулианны Мур. На 54-м кинофестивале в Карловых Варах осконороносной актрисе вручили почетную награду за выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа. В Чехии она представила зрителям свою новую работу: картина "После свадьбы", снятая ее мужем режиссером Бартом Фрейндлихом, открыла фестиваль.

"В кино все возможно и безопасно. Ведь это что-то вроде большого, гигантского, воображаемого манежа для малышей. Можно просто воскликнуть: а что если произойдет вот это? Давайте притворимся, что так все и есть на самом деле. И мы притворяемся. Конечно, мне это нравится", - признается актриса.

Картина рассказывает историю управляющей в индийском детском доме. Изабель едет в США в надежде на помощь успешной бизнес-леди, чья дочь собирается замуж. Здесь ее внезапно настигают призраки прошлого.

"Будучи партнерами, мы обсуждали человечность этой истории. Джулианна великолепно работает с текстом. Мы могли просто сидеть дома на кухне и репетировать, обсуждать, как лучше снять ту или иную сцену. Это пример прекрасного сотрудничества: моя актриса всегда была под рукой", - говорит режиссер Барт Фрейндлих.

В России премьера фильма состоится 26 сентября.

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