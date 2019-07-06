Последние митинги перед досрочными выборами

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал сограждан поддержать на досрочных парламентских выборах, которые состоятся в воскресенье, возглавляемую им партию СИРИЗА. В пятницу, в последний день выборной кампании, он выступил перед своими сторонниками на площади Синтагма (т.е. Конституции) в центре Афин, пообещав отходить от политики «жёсткой экономии», снижая налоги, и напомнив о времени нахождении у власти «Новой демократии», партии которая сейчас находится в оппозиции и лидирует согласно опросам общественного мнения.

Наш народ не забудет мрачные дни с 2010 г. по 1 января 2015, когда мы одержали победу – самую большую победу в истории нашей страны. Алексис Ципрас премьер-министр Греции

Клелия Аватагелу, Euronews: «СИРИЗА всё ещё может привлечь голоса избирателей в свою пользу, несмотря на опросы, заявил Алексис Ципрас на последнем предвыборном митинге на площади Конституции. Премьер-министр, также как его оппонент, председатель партии Новая демократия, призвал людей участвовать в голосовании. Кириакос Мицотакис завершил выборную кампанию на севере Греции, где у его партии пользуется наибольшим влиянием».

Оппозиционная «Новая демократия» обещает поддержать малый и средний бизнес, снизив налоги на доходы предприятий. Мицотакис также обещает усилить борьбу с преступностью, приняв на работу в полицию новых сотрудников и восстановив упразднённые в 2015 г. тюрьмы особо строгого режима.