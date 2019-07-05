Греки мечтают о возрождении экономики

Новому кабинету министров Греции, который появится по результатам досрочных парламентских выборов, придётся решать непростые вопросы. Избиратели ждут возобновления экономического роста и, как следствие, воссоздание рабочих мест, уничтоженных обвалом экономики.

Глава Афинской торговой палаты Костас Михалос считает, что для этого новому правительству нужно будет провести ряд реформ:

«В мире бизнеса считают, что самое главное, что нужно сделать после выборов 7 июля это как можно скорее приступить к необходимым реформам по созданию благоприятного инвестиционного климата: снизить налоги и социальные сборы, рационализировать бюджетные расходы, остановить уклонение от уплаты налогов, усилить банковскую систему и насытить рынок ликвидностью».

Греческой экономике для роста не хватает инвестиций. Пока инвесторы демонстрируют оптимизм относительно итогов выборов. Но, как считает глава Фонда экономических исследований Никос Веттас, их настроение может перемениться в одночасье:

«Держатели облигаций и акций ожидают ускорение роста экономики. Но остаётся немало вопросов. Например, будет ли способно новое правительство убедить инвесторов в том, что оно знает, как обеспечить стабильный рост. Этот вопрос будет задаваться новому кабинету в первые месяцы его работы».

Список реформ, на которых настаивает бизнес, практически не изменился с 2009 г. За истекшие десять лет с помощью политики «жёсткой экономии» удалось достичь фискальной устойчивости, но структурные проблемы греческой экономики остались теми же. В том числе проблема массового уклонения от налогов.

«Чрезмерное налогообложение и уклонение от уплаты налогов это две стороны одной медали, – считает Костас Сфакакис, налоговый консультант в Греческой федерации предприятий. – Эту проблему нужно решать с помощью внедрения электронной финансовой отчетности и развития электронных платежных систем. Внедрение цифровых технологий в самых разных отраслях экономики и в сфере госуслуг – жизненно необходимо для нашей страны».

Греки хотят верить, что эпоха затягивания поясов, снижения доходов и повышения налогов уходит в прошлое и рассчитывают на роста благосостояния.