В ответе за отца?

Мария, Ангелина и Крестина. В июле прошлого года сестры Хачатурян убили отца. В течение многих лет он унижал, избивал, принуждал к сексу собственных дочерей. Правозащитники заявляют: у жертв домашнего насилия в России зачастую нет выбора, и случившееся - прямое следствие принятия закона о декриминализации побоев в семье с 2017 году.

Случившееся свидетельствует о неадкеватности нашей системы. Хотя законы, регулирующие сферу бытового насилия существуют, на практике они не работают, не применяются корректно. Все это показывает, что может произойти, если помощь жертвам не приходит вовремя Юлия Горбунова Human Rights Watch

Это была самооборона, настаивают адвокаты. В день убийства отец наказал дочерей за беспорядок, распылив им в лицо перцовый газ.

И уже после этого они пришли к выводу, что если не примут никаких действий сейчас, то все это закончится летальным исходом для кого-то из них. Вся эта ситуация накалялась из месяца в месяц, изо дня в день, постепенно его действия носили все более жестокий характер Алексей Липцер адвокат

Под онлайн-петицией в защиту сестер Хачатурян уже более 200 тысяч подписей. На одиночные пикеты в поддержку девушек вышли сотни людей. Многие их них - сами жертвы насилия. В частности, Дарья Агений, которая запустила кампанию #самаНЕвиновата в Instagram.

Возиться с законом слишком долго. У нас нет столько времени. Раз правоохранительные органы не могут нас сейчас защищать (не знаю, по каким причинам), мы должны научиться заботиться о себе сами

По данным правозащитников, ежегодно в России систематическим побоям в семье подвергаются примерно 650.000 женщин.

"Это про всех нас" - заявили актеры московского Театр.doc и провели публичные чтения материалов дела Хачатурян.