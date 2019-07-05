В ответе за отца?

Мария, Ангелина и Крестина. В июле прошлого года сестры Хачатурян убили отца. В течение многих лет он унижал, избивал, принуждал к сексу собственных дочерей. Правозащитники заявляют: у жертв домашнего насилия в России зачастую нет выбора, и случившееся - прямое следствие принятия закона о декриминализации побоев в семье с 2017 году.
Это была самооборона, настаивают адвокаты. В день убийства отец наказал дочерей за беспорядок, распылив им в лицо перцовый газ.
Под онлайн-петицией в защиту сестер Хачатурян уже более 200 тысяч подписей. На одиночные пикеты в поддержку девушек вышли сотни людей. Многие их них - сами жертвы насилия. В частности, Дарья Агений, которая запустила кампанию #самаНЕвиновата в Instagram.
По данным правозащитников, ежегодно в России систематическим побоям в семье подвергаются примерно 650.000 женщин.
"Это про всех нас" - заявили актеры московского Театр.doc и провели публичные чтения материалов дела Хачатурян.