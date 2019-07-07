Франция займется проблемой фемицида. Министр по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппа пообещала разработать меры по борьбе с бытовым насилием в сентябре. Накануне в Париже сотни манифестантов потребовали от властей решительных действий в связи с растущим числом убийств женщин их мужьями и сожителями.
"Довольно", "Остановите фемицид", "Планете женщины нужны живыми". С такими плакатами в руках вышли на улицы протестующие.
По данным МВД, в 2017 году жертвами своих сексуальных партнеров стали 130 француженок - на 7 больше, чем годом ранее.