Франция займется проблемой фемицида. Министр по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппа пообещала разработать меры по борьбе с бытовым насилием в сентябре. Накануне в Париже сотни манифестантов потребовали от властей решительных действий в связи с растущим числом убийств женщин их мужьями и сожителями.

Пока мы готовились к сегодняшней демонстрации, произошло еще четыре убийства - только на этой неделе. С начала года погибли уже не 70, а 74 женщины. Это просто какая-то бойня. Люди должны осознать, что происходит в стране. Несмотря на социальную эволюцию, общество откатывается назад в своем развитии. Все больше женщин погибают. Это неприемлемо. Надо положить этому конец. Жюли Гайе актриса

"Довольно", "Остановите фемицид", "Планете женщины нужны живыми". С такими плакатами в руках вышли на улицы протестующие.

По данным МВД, в 2017 году жертвами своих сексуальных партнеров стали 130 француженок - на 7 больше, чем годом ранее.