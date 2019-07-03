Франция: "антишлепковый закон" принят

Шлепки под запретом. Отныне французские родители не вправе использовать телесные наказания в отношении детей. Парламент страны окончательно и единогласно принял закон, запрещающий так называемое "воспитательное насилие".

Нельзя применять"шлепки, удары, пощёчины, подзатыльники", но также "оскорблять, унижать ребёнка и издеваться" над ним.

К статье Гражданского кодекса, которую во Франции зачитывают во время регистрации брака, появится приписка о том, что"родительские полномочия осуществляются без применения физического или психологического насилия".

Эта фраза будет также написана на первой странице медицинской карты каждого ребёнка.

"Как только вы поднимаете руку, вы теряете авторитет. Больше того: ваш ребёнок утрачивает способность видеть в вас гида, проводника. Детям нужен не строгий руководитель, а гид", - объясняет врач-педиатр Эдвиж Антье.

Таким образом, Франция стала 56-й по счёту страной в мире, отказавшейся от шлепков и оплеух. Так, в Европе примеру Швеции, первой сделавшей этот шаг 40 лет назад, последовали уже почти все страны, за исключением пяти - Бельгии, Великобритании, Италии, Словакии и Чехии.

До сих пор французским законодательством допускалось так называемое "право на коррекцию" поведения детей родителями, в то время как телесные наказания в армии или учебных заведениях запрещены давно.

По данным организации "Детский фонд", к подобным воспитательным мерам прибегают примерно 85% французских родителей.