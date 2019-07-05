Пиво из пищевых отходов

В интересах сохранения окружающей среды и борьбы с изменениями климата, европейский бизнес пытается повторно использовать добро, которые люди выбрасывают.

В Брюсселе запущен проект по превращению непроданного хлеба в слабоалкогольный напиток. Один из его инициаторов называет это проявлением социальной ответственности:

«В цикличной экономике происходит не круговорот продуктов, а их утилизация, - объясняет Себастьян Морван. - Например, у нас остаётся не подходящий для пива ячмень. Мы делаем из него муку, которую отдаём брюссельским пекарям. А потом мы варим пиво из их хлеба".

Этот пивной завод ежегодно перерабатывает 10 тонн хлеба, в основном с истекшим сроком годности. Этим же занялись коллеги в Англии и Нидерландах. Благодаря конкуренции между ними, появились новые сорта продукта, улучшился вкус.

«В нашем Брюссельском пивном проекте - ультраэкспериментальный подход. Мы, например, делаем сидр из уже несъедобных без обработки яблок. Мы обнаружили для наших напитков много вторичного сырья».

Рачительное использование продуктов питания - это один из приоритетов перехода на цикличную экономику, поощряемого Евросоюзом. Каждый год около 20% еды и питья, производимых в ЕС, портится или теряется. Представитель Еврокомиссии называет это "неприемлемым социальным, экологическим и экономическим ущербом":

«Борьба с пищевыми отходами приносит тройную победу, - говорит Анка Падурару. - В выигрыше потребители, которые экономят деньги и продукты, в выигрыше фермеры и производители, а также природа, поскольку уменьшается воздействие человека на окружающую среду ».

План Еврокомиссии предусматривает измерение на каждом этапе производства продуктов питания объёма отходов а потом - принятие меры для их сокращения вдвое к 2030 году. Брюссель рассчитывает на то, что европейские общество и бизнес поддержат это с прежним энтузиазмом.