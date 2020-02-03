Пиво голландских монахов: дубовые бочки и уникальный вкус

Голландское аббатство De Koningshoeven Abbey занялось производством пива еще 1884 году, пивоварня стала для монахов способом заработка и источником средств на благотворительность. Сегодня она полностью автоматизирована и выпускает 10 тысяч бутылок пенного напитка в час. На производстве трудятся 30 человек.

Настоятель аббатства, он же директор пивоварни, брат Иссак показывает и рассказывает: "Итак, мы в пивоварне в Тилбурге на юге Нидерландов. Мы выпускаем 4 сорта пива. Наше пиво особенное, его нельзя сравнить с обычным. Это - напиток ордена траппистов, во всем мире есть лишь 12 пивоварен, где его можно изготовить. Наше пиво немного крепче, чем обычное, по вкусу напоминает "Пилзнер". Да, один сорт пива мы изготавливаем в соответствии с экостандаратми, это полностью органический продукт.

Всего же мы варим 8 разных сортов. Каждый имеет отличительные характеристики, специализацию. Так, мы делаем пиво "Квадрупель", оно помещается в дубовые бочки, хранится там до года. Отмечу, это не способ производства, а скорее способ обработки: мы берем обычное пиво и помещаем его в бочку.

Наше аббатство производит около 100 тысяч гектолитров пива в год. Если вы умножите на сто, получите цифру в 10 миллионов литров, вот столько мы делаем!"