Stellantis берёт курс на ускорение электрификации

Группа Stellantis объявила о планах по вложению более 30 млрд евро в развитие производства элетромобилей. Это первое крупное представление стратегии компании образовавшейся в этом году после слияния итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles с французским Peugeot Société Anonyme. (Название Stellantis происходит от латинского глагола stello, означающего "сиять звёздами").

Задача поставлена амбициозная: ускорить переход к использованию электричества и "создавать лучшие в своем классе электромобили для входящих в состав группы культовых брендов".

"К 2025 году 98% наших моделей в Европе и Северной Америке - 14 знаковых брендов - будут электрифицированы. Как следствие, мы прогнозируем, что к 2030 году 70% наших продаж в Европе и более 40% наших продаж в США придутся на электромобили", - заявил главный исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес.

Кроме Fiat и Peugeot в числе 14 брендов, входящих в группу Stellantis - Alfa Romeo, Citroen, Dodge, Jeep и Maserati. Все они должны предложить лучшие в своих сегментах полностью электрические модели, но сделать это с учётом своего собственного стиля.

В основу будущих моделей электромобилей будут положены четыре гибкие платформы, имеющие общие компоненты и обеспечивающие запас хода автомобилю до 500 - 800 км. Каждая из них будет рассчитана на на длительный срок эксплуатации и сможет поддерживать производство до 2 млн автомобилей в год.