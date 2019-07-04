Священника-педофила лишили сана

Священник Бернар Прейна, чьи преступления против вверенных ему детей привели к отставке архиепископа Лионского, лишен звания. Такое решение принял в четверг церковный суд.

Вердикт важен не только потому, что ставит точку в самом громком дело о педофилии во французской католической церкви, но и потому что впервые 74-летний священник признан виновным, пояснили в Лионской епархии. У Бернара Прейна есть месяц на то, чтобы подать апелляцию.

Имя Бернара Прейна стало известно общественности в конце 2015-го года, когда несколько жертв священника-педофила подали иски и образовали ассоциацию "Освобожденное слово". В 2016-м против Прейна открыли дело о сексуальном насилии над несовершеннолетними, процесс должен состояться в ближайшие месяцы в Лионе.

Очень быстро фокус переместился на кардинала Филиппа Барбарена. В марте 2019 года арехиепископ Лионский был признан виновным в сокрытии фактов педофилии в церкви и приговорен к 6 месяцам заключения условно. Исправительный суд Лиона заключил, что кардинал Барбарен знал о домогательствах священника Бернарда Прейна к более, чем 60 воспитанникам кружка скаутов в коммуне Сен-Фуа-ле-Лион, но вместе с другими церковными иерархами не принял меры.

Кардинал отказался признать вину и подал апелляцию. При этом он представил свою отставку главе Римско-католической церкви. Папа Франциск его отставку пока не принял.