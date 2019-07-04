Европейцы плохо знают кандитатов

Знают ли рядовые европейцы кандидатов на ключевые посты Евросоюза, а если да, то каково их мнение? С такими вопросами и фотографиями будущих руководителей ЕС вышли на улицы Будапешта, Лондона, Афин и Берлина корреспонденты Euronews.
Первыми тест на известность прошли Урсула фон дер Ляйен - кандидат на пост главы Еврокомиссии и
Кристин Лагард, выдвинутая в качестве руководителя европейского Центробанка.
- Я видела ее по телевизору, - говорит эта жительница Будапешта. - Она кандидат на какой пост? Председателя ЕС?
- Ну вроде того, - говорит корреспондент Euronews.
- Ну да, о ней говорили в новостях, только я не знаю, как ее зовут...
- Не знаю ее имени, - говорит этот молодой венгр.
- А может он вам знаком (корреспондент показывает фотографию Шарля Мишеля - кандидата на пост председателя Евросоюза)?
- Извините, его я тоже не знаю, - отвечает молодой человек.
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Схожая картина в столице Великобритании.
- Вы знаете, кто эта женщина?- спрашивает корреспондент Euronews.
- Нет, понятия не имею, - отвечает эта жительница Лондона, которая приехала сюда на заработки из Восточной Европы.
- Это Урсула фон дер Ляйен, ее выдвинули кандидатом на пост главы Еврокомиссии.
- А знаете ли Вы , в чем состоит ее работа?
- Не имею понятия. Заседать в этой Еврокомиссии, наверное, заниматься некоторыми вопросами.
Обсуждать их день напролет. На самом деле, никто толком не представляет, чем они там
занимаются. Ну да! Я знаю Ангелу Меркель, французского президента, что же касается
Еврокомиссии и ее сотрудников, имею об этом самое смутное представление.
- Это актриса, ставшая активисткой, - говорит об Урсуле фон дер Ляйен молодой лондонец. - Не могу вспомнить ее имя, хотя она мне определенно знакома.
- Кто это, по-вашему? - спрашивает корреспондент Euronews двух молодых людей.
- Не могу сказать, - говорит первый.
- Политик, вот все, что могу сказать, - добавляет второй.
- А что вы знаете о ее работе в ЕС? - спрашивает журналист.
- Она председатель? - спрашивает первый.
- Да, председатель Еврокомиссии, - уточняет журналист.
- А что такое Еврокомиссия? - спрашивает первый.
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Настрадавшимся от международных кредиторов грекам хорошо знакома лишь глава МВФ, претендующая на пост главы европейского Центробанка.
- Кроме Кристин Лагард мне никто не знаком, - говорит этот житель Афин.
- Не думаю, что это оптимальный выбор, - добавляет еще один мужчина. - Мы испытали на себе, что такое политика Международного валютного фонда...
- Слышала, что среди пяти кандидатов две женщины: та немка и Кристин Лагард. Добро пожаловать им!
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Граждане Германии - единственные, у кого есть свое, хотя и неоднозначное, мнение об Урсуле фон дер Ляйен.
- Это будет еще одна женщина в руководстве ЕС, - говорит жительница Берлина. - Не вижу особых причин радоваться.
- Мы хорошо знаем Урсулу фон дер Ляйен, уверена, она будет замечательно представлять нашу страну, - считает эта девушка. - Мы оценили ее по внутренней политике, думаю, она справится с новой ролью.
- Я удивлен и даже не знал, что она фигурировала в числе кандидатов. Похоже, что ее выдвижение стало результатом закулисных игр...
По кандидатуре Урсулы фон дер Ляйен Европарламент проголосует в середине июля.