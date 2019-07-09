«Дело Тапи» завершилось оправдательным приговором

Французский суд оправдал бизнесмена Бернара Тапи, которого обвиняли в мошенничестве и сговоре с целью присвоения бюджетных средств. Речь идёт о давнем и запутанном деле, история которого началась четверть века назад.

В 1992 году Тапи получил пост в правительстве Франции и был должен продать принадлежавшую ему компанию «Адидас», чтобы избежать конфликта интересов.

Сделка проходила через банк «Креди Лионне», который тогда принадлежал государству. Позже Тапи обвинил банкиров в обмане и получении незаконной прибыли — в том, что они продали «Адидас» по цене выше объявленной, оставив себе разницу.

В 2008 году независимая арбитражная коллегия постановила выплатить предпринимателю компенсацию в 400 миллионов евро. Поскольку банк к тому времени стал частным, средства выделили из государственных фондов.

Именно о независимости и непредвзятости членов комиссии и шла речь: Тапи обвинили в их подкупе.

Однако во вторник уголовный суд Парижа постановил, что никаких свидетельств мошенничества нет.

В деле, кроме Тапи и нескольких его коллег, оказалась косвенно замешана претендент на пост главы Евроцентробанка Кристин Лагард: будучи министром финансов Франции, именно она передала вопрос о компенсации в арбитражную коллегию.