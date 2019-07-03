Бельгия

Европарламент: выборы председателя

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 Елена Караева 
Европарламент: выборы председателя
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Европарламентарии выбирают себе председателя. Накануне в заявке на пост спикера Европарламента значились четыре фамилии: три политика представляют левый и левоцентристский спектр, один - правый консервативный.

Фото Рейтер
Ска КеллерФото Рейтер
Фото Рейтер
Сира РегоФото Рейтер

Немка, представитель партии "зеленых" Ска Келлер, испанка Сира Рего, избранная от коалиции "Объединенные левые", итальянец Давид-Мария Сассоли, левоцентрист из Демократической партии, и представитель фракции "Правые консерваторы и реформисты" чех Ян Заградил выступили с короткими обращениями к коллегам, призвав тех руководствоваться при голосовании убеждениями и свободной совестью.

Фото Рейтер
Давид-Мария СассолиФото Рейтер
Фото Рейтер
Ян ЗаградилФото Рейтер

Состав претендентов на пост председателя отражает нынешний депутатский корпус, в котором около 40 % - женщин, и влиянием пользуются парламентарии из Центральной Европы.

Фото Рейтер
Флагштоки при входе в ЕвропарламентФото Рейтер

Для того, чтобы занять пост председателя, требуется набрать 50 % голосов депутатов плюс один голос.

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