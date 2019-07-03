Европарламент: выборы председателя

Европарламентарии выбирают себе председателя. Накануне в заявке на пост спикера Европарламента значились четыре фамилии: три политика представляют левый и левоцентристский спектр, один - правый консервативный.

Ска Келлер Фото Рейтер

Сира Рего Фото Рейтер

Немка, представитель партии "зеленых" Ска Келлер, испанка Сира Рего, избранная от коалиции "Объединенные левые", итальянец Давид-Мария Сассоли, левоцентрист из Демократической партии, и представитель фракции "Правые консерваторы и реформисты" чех Ян Заградил выступили с короткими обращениями к коллегам, призвав тех руководствоваться при голосовании убеждениями и свободной совестью.

Давид-Мария Сассоли Фото Рейтер

Ян Заградил Фото Рейтер

Состав претендентов на пост председателя отражает нынешний депутатский корпус, в котором около 40 % - женщин, и влиянием пользуются парламентарии из Центральной Европы.

Флагштоки при входе в Европарламент Фото Рейтер

Для того, чтобы занять пост председателя, требуется набрать 50 % голосов депутатов плюс один голос.