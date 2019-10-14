Быть женщиной - великий шаг

В этом году исполняется 100 лет с момента, как женщины получили возможность учиться в Берлинской академии художеств. К этой дате приурочена только что открывшаяся в Старой национальной галерее столицы Германии выставка, на которую кураторы отобрали полотна художниц, созданные еще до 1919-го года, то есть тогда, когда на занятия изобразительным искусством женщин был наложен негласный запрет.

Об этом - Ральф Гляйс, директор Старой национальной галереи: "Мы обратили внимание, что в нашей коллекции имелись артефакты, созданные именно женщинами. И мы задали себе вопрос - "А как в принципе они занимались живописью, да еще создавали работы музейного уровня? И с каких позиций сегодня мы оцениваем их творчество?".

За возможность заниматься живописью женщинам пришлось бороться так же, как, к примеру, за избирательное право или за возможность развода.

Вначале это были робкие попытки добиться справедливости, которые позднее, как ручейки соединяются в реку, стали мощным общественным движением за гендерное равенство.

Тему развивает куратор экспозиции Иветта Дезейф: "Движение за равноправие в искусстве в XIX-м веке было частью общей женской борьбы. Художницы в какой-то момент поняли, что лишь объединяя усилия, можно добиться прогресса. Поэтому они создавали профессиональные объединения, которые иногда назывались "академией художеств для женщин". Поскольку Германия была буржуазной и консервативной, многие немецкие художницы отправлялись в Париж, где такого рода дискриминации было меньше, они искали там возможность работать и добиваться признания".

На выставке представлены свыше 60 работ художниц. Эти произведения охватывают более чем полуторавековой период развития европейского изобразительного искусства.

Экспозиция в берлинской Старой национальной галерее открыта до 8-го марта будущего года.