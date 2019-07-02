Sea Watch: судьбу капитана решит суд

Во вторник состоится новое заседание суда по делу капитана судна Sea Watch Каролы Ракете. Ей вменяют в вину то, что Sea Watch с подобранными в море мигрантами, несмотря на запреты официального Рима, вошло в порт итальянской Лампедузы.

Заседания проходят в городе Агриженто.

Пока обвиняемая находится под домашним арестом.

Кароле Ракете могут также предъявить обвинение и в содействии нелегальной миграции. Аргументы защиты капитана отвел прокурор. Для этого он собрал пресс-конференцию.

Вот что, в частности, заявил Луиджи Патронаджо: "Никакой опасности людям, находящимся на борту, не грозило. Судно стояло на рейде, его пассажиры получали всю необходимую медицинскую помощь".

О поддержке гражданки Германии, со своей стороны, высказался и глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Об этом Хайко Маас заявил журналистам: "Спасение жизней не может быть преступлением, ее действия - акт гуманитарной помощи, и рассматривать их можно только таком ключе. Ей же предъявляют криминальные обвинения. Мы не может этого понять и принять".

Прокуратура Италии потребовала ввести в адрес Каролы Ракете запрет на пребывание в стране. Если суд поддержит это ходатайство, она будет освобождена до процесса и быстро депортирована.